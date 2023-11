Natalija Verboten in Helena Kodrič Mori zapeli o izgubi

Luč sveta je v teh dneh ugledala skladba Nekje za oblaki, v kateri sta moči združili dve močni, uspešni, srčni ženski in prijateljici Natalija Verboten in Helena Kodrič Mori ter za najnovejšo pesem posneli tudi videospot. Pesem, katere avtorica besedila in glasbe je Helena, ni zgolj pesem, temveč globoko čustveno potovanje, namenjeno vsem, ki so doživeli bolečo izgubo ljubljene osebe.

Helena, uspešna podjetnica in soavtorica knjig o osebnih financah in motivaciji, je skupaj z možem Smiljanom Morijem v svojo novo stvaritev prelila lastne izkušnje izgube in procesa zdravljenja ob nenadni in boleči izgubi mame. V duetu z Natalijo je nastalo močno glasbeno delo, ki se dotakne srca in duše. Glasbenici pravita, da je skladba posebna tudi zaradi združitve dveh močnih ženskih glasov, ki skupaj pripovedujeta zgodbo o bolečini, žalovanju, upanju in zdravljenju.