S pomočjo upokojenk in otrok do naslova

Adrijana Ojsteršek, Kristina Miler, Karin Volt in Emma Peralta FOTO: MISS EARTH SLOVENIJA

Priprave na svetovni izbor so že stekle, naredili bodo tudi nekaj novih fotografij. FOTO: FACEBOOK

V teh dneh je pestro v Laškem, kjer domuje 24-letna, po novem tudi miss Earth Slovenije. Diplomantka kemijskega inženirstva, ki je že začela magistrski študij, bi morala v tem času pripravljati kovčke za pot na Filipine, ki bi morali gostiti finalni vsezemeljski izbore za miss Earth. A tega zavoljo novega koronavirusa ne bo.»Žal bo vse potekalo le virtualno in se že pripravljam na vse skupaj s svojo ekipo. Posneli bomo poseben video, čaka me tudi online pogovor,« navrže Adrijana, ki ji ob vseh obveznostih ni težko. Pa saj se je za to potegovala. Svetovni izbor se bo sklenil 29. novembra letos. Vsako nalogo bo predstavnica države posnela in poslala na ocenjevanje v Manilo na Filipine, kjer bo posebna komisija ocenjevala prejeto. Nekaj bo tudi javljanj v živo, predvsem za predstavitev države in njene predstavnice. »Vedno sem si želela tovrstne izkušnje in jo tudi doživela. Že lep čas se ukvarjam z modelingom. Ko sem naletela na izbor za miss Earth, sem se ga udeležila,« pove 24-letna Laščanka.»Za vsemi, ki smo sodelovale, je pestro in naporno leto. Začeli smo že novembra lani, potem pa z različnimi nalogami in projekti zbirali točke in se predstavljali,« Adrijana opozori na funkcionalnost in praktičnost projekta. »Najljubši mi je bil 20-dnevni izziv, ko je bilo treba vsak dan narediti nekaj ekološkega, vse to smo ovekovečili in potem predstavili,« pove Adrijana, ki se je izkazala tudi pri izdelavi ekološke obleke.»Nekaj mesecev sem jo izdelovala, pri tem pa so mi bile v pomoč upokojenke iz Hiše generacij iz Laškega. Po vsej občini smo zbirali star material, tudi šole in vrtci so se vključili v projekt, potem pa smo pripravili obleko iz recikliranih zaves in hlačnih nogavic,« pojasni Adrijana, ki se zaveda, da naslov ne prinaša le lente, ampak tudi nadaljnje širjenje zavesti o primernem odnosu do okolja in narave.»Ob tem bi rada pohvalila tudi vse preostale kandidatke, dobro smo se ujele med sabo,« se ozre na prehojeno pot in konkurenco, med katero pa je na koncu slavila sama.Miss Earth Slovenije je tako postala Adrijana Ojsteršek iz Laškega, njena prva spremljevalka kot miss Earth – Air Slovenije 2020 jeiz Celja, druga spremljevalka kot miss Earth – Water Slovenije 2020 je postalaiz Novega mesta in tretja spremljevalka kot miss Earth – Fire Slovenije 2020 jes Ptuja.Med najboljših šest sta se uvrstili tudiiz Slovenj Gradca iniz Kopra. Glasbena gostja prireditve je bila, ki se je vsi še dobro spomnimo kot miss Earth Slovenije 2018, po predaji krone pa se je posvetila glasbeni karieri.