Rosviti Pesek zabrusila: Ste pomislili, v kakšen čas se je rodil vaš vnuk?

Filip Pesek je pred dnevi dobil prvorojenca Matea. Voditeljica Odmevov Rosvita Pesek je tako postala babica, je pa tudi javno sporočila, da se bo okoli vnuka vrtel tudi njen svet. Kljub veselju v družini pa so za Peskovo tudi delovni dnevi, saj pripravlja posebno oddajo Slovenija v letu 2021.

Pod fotografijo na facebooku pa se je oglasila gledalka, ki je očitno pesimistično razpoložena. »Ena sama žalost. Ste pomislili, v kakšen čas se je rodil vaš vnuk?« Mnogi so prepričani, da je takšen komentar preveč črnogled in ne ravno primeren.

A Peskova si ni pustila pokvariti dobrega razpoloženja ob tem čudovitem dogodku v njihovi družini. »Sem pomislila. Ampak jaz argumenta, kako so čudni časi, le zakaj bi otroke rojevali v ta svet, absolutno ne sprejemam. In tudi ne mislim, da so razmere brezupne. Tudi čas, ko smo se mi rojevali, niso bila ravno nebesa, pa so nas starši vseeno prinesli na ta svet...in za to življenje sem jim hvaležna,« ji je odgovorila (nelektorirano).