Iz porodnišnice se je oglasila mlada mamica Nastja in pokazala »lisičko«

Družino Pesek je te dni zajelo neizmerno veselje, podjetnika in spletna vplivneža Nastja Kramer Pesek in Filip Pesek sta postala starša, malega Matea pa ne je srčno razveselila tudi njegova babica, televizijska voditeljica Rosvita Pesek. Slednja je v svoji objavi na facebooku zapisala, da se izjemno veseli prvega objema malega otročička in bržkone ga je že dočakala.

Kot je na družbenih omrežjih sporočila novopečena mamica, sta z Mateom že zapustila porodnišnico v Postojni. Zahvalila se je babici in zdravstvenim delavcem za odlično porodno izkušnjo in zapisala, da so bili vsi izjemno prijazni in pripravljeni pomagati. Ob zahvali je objavila tudi fotografijo njune male »lisičke«, ki že čaka na odhod domov.

Družini želimo prijetno crkljanje!