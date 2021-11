Rosvita Pesek se je pohvalila: poglejte, kaj se ji je zgodilo

»Urbi et orbi sporočam, da sem vstopila v svet babic.« Tako se je včeraj zvečer, potem ko sta Nastja in Filip naznanila, da se je rodil Mateo, pohvalila Rosvita Pesek. Pravi, da se bo okoli njega zdaj vrtel tudi njen svet: »Veseli, srečni. Ponosni na Nastjo in Filipa in v pričakovanju prvega objema.«

»Verjamem, da bi ga modri v tem prazničnem času obdarili tradicionalno - z miro, kadilom in zlatom - a svet je šel od takrat malce naprej, zato upam, da so mu rojenice položile v zibel vedoželjnost, vedrino in tiste vrednote na katerih slonijo rodovi, ki še poznajo dvojino, že stoletja,« je zapisala (nelektorirano) in dodala, da jo bo moral partner Mitja nekoliko vleči nazaj, da pa dvomi, da bo pri tem v celoti uspešen ... Kaj vse je še spisala, si lahko ogledate spodaj.