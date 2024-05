Rosvita Pesek žrtev prevare

Znani obrazi so pogosto tarča spletnih prevar in temu ni uspelo ubežati niti znani televizijski voditeljici Rosviti Pesek. V reklami za hujšanje, dieto in finančna nakazila so goljufi dodali njuno podobo in ji ukradli identiteto na facebooku.

»Moja facebook stran je bila v zadnjih dneh 'ugrabljena'. Ker se poznamo že lepo vrsto let, veste, da ne pošiljam reklamnih sporočil, zdravniških nasvetov, shujševalnih diet - ker pri meni opazno ne delujejo - vas ne nadlegujem, še manj pa prosim za finančna nakazila. Če ste karkoli od tega prejeli, je bilo lažno,« je svojim sledilcem zapisala Peskova in se v imenu neznanega »vdiralca« vsem opravičila za morebitne nevšečnosti.

Sledilci so jo pomirili in, kot kaže, prevari niso nasedli.

• »Vsi, ki vas poznamo, zelo dobro vemo,da vi takih neumnosti ne bi objavljali«,

• »Kje pa, poznamo vaš način sporočanja, brez panike«,

• »Vaše zanimivo-izvirne objave in fotografije prepozna , tudi če ne bi bile podpisane, tako da me ta neprijazni 'vdiralec' na vašo stran ne more prelisičiti«,

• »Da nekaj od tega sem videla in mi je padlo v oči, pa sem rekla: 'pa ne tudi Rosvita', zdaj mi je jasno, da nesramneži na ta račun reklamirajo svoje nikakršne izdelke«,

• »Od vas ne bi nikoli pričakoval, da bi objavljali take ničvredne stvari. Ste prijazna in razgledana ženska. «

• »Takšnim reklamam nikoli ne nasedam. Že kar nekaj časa vam sledim na FB in vem kakšen stil pisanja imate. Pa tudi iz vaših TV oddaj, kako jih vodite, resno in strokovno vem, da se ne bi nikoli spustila na tako nizko raven. Pred leti so si izposodili ravno tako medijsko znano osebnost. Ker poznam vso njeno družino in vanjo nisem nikoli podvomila, je delala reklamo za kuhanje. Celo v eni reklami je bila njena slika v loncu za kuhanje.«

Omenimo lahko, da gre pri kraji identitete za kaznivo dejanje zlorabe javne podobe, zato je trena zadevo nemudoma prijaviti na policijo, na inšpektorat za medije in morebiti na zdravstveni inšpektorat, le gre za prodajo zdravil.