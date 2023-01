Ani Marii in Nuši ukradli identiteto

Skorajda že čudežni pripravki za hujšanje, ki jih oglašujejo povsem neznana podjetja, so vaba za vse, ki se želijo na hitro rešiti odvečnih kilogramov. Za nakup naj bi se odločali hitreje, če so v oglasih navedene še izkušnje znanih Slovencev – četudi gre za ponarejena pričanja. Kot opozarjajo na Zdravstvenem inšpektoratu RS, navedbam v teh oglasih ne smemo verjeti in nakup odsvetujejo. Še zlasti če iz oglasa ni razvidno niti to, katero podjetje je ponudnik.

Oglas za keto diete, ki je povsem podoben spletni strani 24ur.com.

Prejšnji teden so na inšpektoratu opozorili na goljufive prakse pri prodaji prehranskega dopolnila za hujšanje Keto Diet. Neznano podjetje za promocijo izdelka uporablja izmišljene intervjuje z znanimi slovenskimi osebnostmi in uporablja fotografije brez njihovega dovoljenja, so sporočili. Za oglaševanje kapsul prehranskega dopolnila Keto Diet 20 so objavili lažne intervjuje in ukradene fotografije Ane Marie Mitič in Nuše Lesar. Članki vsebujejo tudi lažne strokovne komentarje neobstoječih zdravstvenih delavcev ter lažne izjave strokovnih združenj. Pojavlja se spletna stran, ki posnema videz spletnega portala 24ur.com.

Počutila se je oropano

Oglas, v katerem je bila Maja Založnik, je bil prav tako lažen.

»Takoj ko se je to pojavilo, sem bila ogorčena. Kako si drznejo! V istem hipu sem pomislila na nesrečne kupce, ki bi morda nasedli taki objavi. Takoj sem obvestila vse svoje sledilce prek družabnih omrežij, naj ne nasedajo grdi prevari, in priložila svoje raziskovanje, saj je to podjetje že nekajkrat na tak način nepošteno postopalo,« je za Novice pojasnila Ana Maria Mitič. Igralka je prepričana, da gre vsekakor za krajo identitete in tudi kaznivo dejanje zlorabe javne podobe. Zadevo je zato takoj prijavila na policijo, na inšpektorat za medije in zdravstveni inšpektorat.

»Posvetovala sem se z advokati, raziskala, od kod pridejo računi za te tablete – hvala za pomoč sledilki, ki je žal kupila izdelek in razočarana ugotovila, da ne pomaga –, pa razkrila klicni center, ki je spodbujal ljudi k nakupu, vendar smo kaj kmalu ugotovili, da prevaranti dobro vedo, kaj delajo. Izsledljivost je celo za zelo dobre programerje pretežka oziroma tako ali tako ta podjetja obstajajo v Panami in podobnih davčnih oazah ter so pred zakonom skorajda skrita,« je še povedala Mitičeva.

Nuša Lesar kot TV-voditeljica opozarja na tovrstne prepovedane prakse in zavajanje. FOTO: Leon Vidic

Ko se je zagledala v takšnih oglasih, se je počutila oropano: »Kot da se je nekdo okoristil z mojim poštenim delom minulih 15 let. Najbolj pa me je zabolelo, da je moja integriteta okrnjena. Pri svojem delu za portal MamaMaria in tudi na splošno z vztrajnostjo ozaveščam o zanimivih, preverjenih odkritjih. Vrednote, kot so poštenost, sledenje stroki, družina in iskrenost, so mi pomembne in jih živim, vsekakor pa se nisem nikoli posluževala reklamiranja stvari, v katere ne verjamem,« je poudarila sogovornica in še enkrat zagotovila, da ni shujšala s pomočjo tablet. »Vsakomur, ki me vpraša, to tudi razložim. In obenem prosim, naj jih ne kupujejo. Zaboli me, ko nekdo, ki me je z veseljem spremljal in spoštoval moje delo, napiše, da je razočaran, da sem šla v tako reklamo. Jaz pa zagovornica zdravega načina življenja!« je sklenila moderatorka, stand up komedijantka, improvizatorka in igralka.

Postala je žrtev kraje imena in podobe. FOTO: Zdravstveni Inšpektorat RS

Izkušnje s spletnimi zlorabami lastne podobe ima tudi televizijska voditeljica Nuša Lesar: »Tako naša medijska hiša kot jaz sama opozarjamo na tovrstne prepovedane prakse in zavajanje. Ravno ta primer kaže, kako pomembna je obveščenost uporabnikov spletnih platform pri prepoznavanju tovrstnih zavajanj.« Žrtve podobnih zlorab sta bili, kot smo že poročali, tudi pevki Natalija Verboten in Tanja Žagar. Prva kar ni mogla verjeti svojim očem, ko je na spletu zagledala lažni intervju, v katerem naj bi novinarju zaupala, da je shujšala s pomočjo čudežnih tablet.

Premislek pred nakupom

Izdelkom brez navedbe ponudnika se raje izogibajte. FOTO: Zdravstveni Inšpektorat RS

Da je kilograme izgubila s potenjem, ne pa s čudežnimi tabletami, pa je morala avgusta lani vsem pojasnjevati pevka Maja Založnik. Brez vednosti je namreč postala obraz in telo v reklami za shujševalne tablete, o čemer pa sama ni vedela popolnoma nič. Bila je prizadeta in šokirana. »Zgrožena sem, nekateri me zmerjajo, da sem lažnivka, da se okoriščam. Prebrala sem komentarje, ki jih ljudje pišejo pod to objavo. Nekateri so resnično žaljivi do mene osebno. Tisti, ki so zadevo prebrali, vidijo, da je nateg. Tretji, ki me poznajo, vedo, da se širijo laži. Vse skupaj meče izjemno slabo luč name, saj ljudje verjamejo spletni strani, ki ni samo izrabila mojega imena v svojo korist, temveč tudi na družabnih omrežjih reklamira oglas z mojo sliko, da sem shujšala z njihovimi izdelki, kar pa je popolna laž! Konkretno imam težave s tem, da ljudje verjamejo lažnim objavam in me zmerjajo, da sem se prodala in da reklamiram nekaj, kar ne deluje,« je povedala Založnikova.

Na zdravstvenem inšpektoratu potrošnike opozarjajo, naj ne nasedajo tovrstnim prevaram. Pred nakupom vedno preverite ime in naslov ponudnika, svetujejo. »Če je predstavljanje izdelka zavajajoče, ponudnik izdelka ni naveden, naročanje pa je možno zgolj z vnosom imena in telefonske številke kupca v spletni obrazec, lahko sklepamo, da gre za goljufivo prakso in za ponujanje izdelkov, katerih skladnost in varnost ne moreta biti preverjeni,« so še opozorili.