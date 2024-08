Režiser Mitja Okorn: Na maturantskem izletu so nas na meji dobili z drogo

Pot enega najuspešnejših slovenskih režiserjev Mitje Okorna med zvezde se je začela leta 2005, ko je slovensko javnost navdušil s filmom Tu pa tam, in potem je kariero nadaljeval na Poljskem, kjer je zablestel s filmom Pisma sv. Nikolaju, ki je v blagajne prinesel kar 11,5 milijona evrov. Kot prvi slovenski režiser je posnel celovečerni film v Hollywoodu, z naslovom V letu življenja (Life in a year), v katerem igrajo zveneča imena iz sveta sedme umetnosti.

S komikom in radijskim ter televizijskim voditeljem Klemnom Bučanom imata za sabo že dolgo zgodovino poznanstva. Sta namreč prijatelja iz srednje šole, poleg tega sta tudi, lahko bi rekli, v sorodstvenih zvezah.

Ko je Mitja pred dvema letoma svoji dolgoletni srčni izbranki Aniti obljubil večno zvestobo, je bil med svati tudi Klemen, prek katerega je režiser spoznal svojo ženo. Ta je namreč sestra Bučanove žene Lejle.

Okorna je v popkastu gostila novinarka Ota Roš, ki je povedala, da je bil na maturantskem izletu malce dlje časa. »Ničesar se ne spomnim, takoj se moram opravičiti, ker imam po mojem začetek demence. Ali pa imam preveč stvari v glavi in moram potem kar malo brisati.« Potem je prevzela besedo Roševa, ki je povedala, da je Okorna in Bučana učiteljica z maturantskega izleta dobila nazaj šele po dveh dneh. »Aa, to ste pa narobe preverili,« se je zasmejal Okorn in nadaljeval: »Ne, jaz sem šel naprej, Klemen pa domov. So me pa obtožili takoj, ker sem bil problematičen otrok. Naj povem, na maturantskem izletu so nas na meji dobili z drogo. No, s travo. Trava ni tako huda droga.«

»Saj veš, da bo to tvoja hči enkrat ...« je besedo prevzela sogovornica,

»Otroke je treba tako vzgojiti, da bodo dovolj pametni, da bodo vedeli, kaj je ...« je iskal pravo besedo režiser, in ker je ni hitro našel, ga je dopolnila Roševa: »... neumno.«

»Ja, da bodo dovolj pametni, da bodo vedeli, kaj je neumno. No, dobili so nas in sedaj je bilo treba ugotoviti, od koga je to. In so rekli, to je zagotovo od Okorna, ker je tak problematičen. Največ sem imel ukorov in podobnih ukrepov, ker pač nisem mogel biti pri miru, vse se mi je zdelo smešno in ves čas sem hotel nagajati. Bil sem nagajiv otrok. In sem se razjezil, saj tisti, ki me poznajo, vedo, da v življenju nisem poskusil drog, cigaret, red bulla, še kave nisem probal, in ko si tako nedolžen, imaš jajca ... Kaj, ti boš mene obtoževala brez dokazov, sem kar napizdil učiteljico. No, Klemen je pa bil malo kriv in so ga poslali nazaj. Učiteljica je sedem dni hodila za mano in me preverjala, ko je ugotovila, da res niti ne pijem, se mi je opravičila. Takrat sem ugotovil, da je super, da ne pijem in sem trezen.«

Preberite še: