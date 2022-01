Mitja Okorn razkril, kako bogat je

Režiser Mirja Okorn je gostoval v oddaji Ena na ena pri Urošu Slaku. Uvodoma je dejal, da za njegove filme ni bilo denarja v Sloveniji, toda njegovi filmi zdaj na Poljskem nosijo zlata jajca. Poznajo ga tudi v Hollywoodu, kjer se predstavlja za poljskega režiserja (99 % vseh svojih filmov in serij je naredil na Poljskem) s slovenskimi koreninami. Na vprašanje, ali ni s tem zatajil svoje matere Slovenije, je Okorn odgovoril: »Vsakič, ko pridem sem, jim kaj predlagam, pa ni volje. Zakaj bi potem bil slovenski režiser?« Je pa rekel, da Slovenijo vendarle malo pogreša, ker je tukaj del njegove družine. Na Poljskem sicer živi s soprogo Anito, ki prihaja iz Ljubljane, in dobro leto staro hčerjo Olivio.

Okorn pravi, da mu njegove uspešnice prinašajo veliko denarja, predvsem pa film Pisma sv. Nikolaju, ki ga na Poljskem vrtijo vsak božič. »Lahko bi živel od filma. Na Poljskem so avtorske pravice zelo dobro urejene.« V Sloveniji nima nobene nepremičnine, a da razmišlja o njej. Povedal je še, da bi tudi v Sloveniji rad režiral kakšen film. Hotel je ekranizirati zgodbo Dražena Petrovića in Vladeta Divca. Napisali so že scenarij, vse bi lahko posneli v Sloveniji. Imeli so že polovico denarja iz ZDA, potrebovali bi še polovico od Slovenije, toda od besed k dejanjem niso prešli ...