Izkazalo se je da režiser Okorn ni cepljen: zavladala je panika (VIDEO)

Bili so neodvisni

Zakulisni film

Cepiti se ali ne cepiti se proti covidu 19?« S tem vprašanjem se je zadnje mesece ukvarjal režiser, ko so ga povabili k pripravi dokumentarnega filma o prebolevnikih covida 19. Dokumentarec Covid -19, zgodbe prebolevnikov je sprožil ogormno polemik , režiser pa sedaj razkriva, da je še pred začetkom snemanja zavladala celo panika. Izkazalo se je namreč, da ni cepljen. »Jaz sem ciljna publika, ki jo moramo prepričati, da se cepi. Jaz nisem bil nikoli proti cepljenju, a nikoli nisem bil za cepljenje,« je razkril Okorn.»Ker smo želeli pridobiti zanesljive informacije, smo poiskali prebolevnike in njihove družine ter zdravstveno osebje, ki je skrbelo za zbolele za covidom 19. Na začetku je bila težava najti ljudi, ki bi govorili o svoji izkušnji. Ljudje se bojijo, ker so tiste, ki so se že izpostavili, napadli. Vprašanje cepljenja je močno razdelilo Slovence. Preveč smo zastrupljeni s tem, kar smo prebrali na facebooku, kaj nam je nekdo serviral. Vsi so se že odločili samo zase in potem samo iščejo tisto, kar podpira njihova stališča,« ob tem pravi, kreativni producent filma, ki trdi, da so bili neodvisni, da so lahko sami izbrali ljudi in dobili celovito zgodbo, da si ljudje ustvarijo lastno mnenje.V javnost pa so že poslali zakulisni film režiserjaki bo razjasnil, kakšno je bilo razmišljanje režiserja, ki je v svoji karieri sodeloval tudi s hollywoodskimi zvezdniki, kakor je, v različnih fazah produkcije, kako se je odzival na goste in njihove zgodbe ter tudi, kaj si drugi člani snemalne ekipe mislijo o covidu 19 in cepljenju.