Mitja Okorn skočil v zakonski stan: to so prvi utrinki pravljične poroke (FOTO)

Najbolj uspešen slovenski režiser je dahnil usodni da. To naj bi se zgodilo kar v Sloveniji, točneje na Krasu. Gospa Okorn je postala čudovita svetlolaska Anita Kekič, ki je z režiserjem že nekaj let v vezi. Nevesta je nosila čudovito belo obleko in sijala kot princesa, nasmejan in tokrat brez značilne čepice pa je bila tudi Mitja, ki svoje sreče ni skrival.

Mitja Okorn, ki je oktobra pred dvema letoma postal očka deklici Olivii, je svojo lepo partnerko spoznal preko dolgoletnega prijatelja, znanega radijskega in televizijskega voditelja ter komika Klemna Bučana. Klemnova izbranka Lejla je namreč Anitina sestra, zaljubljen parček seveda ni manjkal med svati.