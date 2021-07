Rebeka Dremelj v solzah, poglejte, kaj se je zgodilo

Presenečenje za Rebeko Dremelj. FOTO: Instagram

Slovenska pevkaje sicer ena tistih, ki svojih otrok na družabnih omrežjih ne izpostavlja, je pa kar žarela od neizmerne sreče in ponosa, ko je zjutraj na dvorišču ugledala posebno presenečenje.Njena starejša hčijima je z možemnamreč na dvorišču s kredo pripravila zapis, ob katerem se topi srce vsakega starša. »Mami in ati, vidva sta najboljša starša na svetu, ne bi si mogla predstavljati boljši,« je pisalo.Nadobudna šolarka je še nadaljevala: »10 razlogov, zakaj si ne bi mogla predstavljati boljših staršev: ker sta prijazna, ker veliko dovolita, ker za naju skrbita, naju potolažita, se trudita, da nama omogočita lepo življenje, plačujeta račune, da živimo v lepi hši, ker naju znata nasmejati, spodbuditi, naju imata rada, ker sta lepa.«Rebeka je kajpak dobila solzne oči o tako lepem presenečenju in je lahko zares ponosna na tako lepo vzgojeno hčer.