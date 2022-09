Rebeka Dremelj po fotografiranju ostala brez las (VIDEO)

Rebeka Dremelj ne počiva in jesen je čas za nove projekte. Prav zato se je njena domača hiša spremenila v studio za fotografiranje in pridružil se ji je tudi znani fotografi Tibor Golob, ki je za njo pripravil prav posebno sceno. Po tleh je pogrnil preprogo in ji razprostrl bujne lase.

Pravo presenečenje za sledilce pa je sledilo kmalu, saj je Rebeka za potrebe fotografiranja prejela umetne lase, in ko se je dvignila so ti ostali na tleh. Pevka in člani zbrane druščine so se ob tem iskreno nasmejali.