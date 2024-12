Rebeka Dremelj očarala s štirimi razprodanimi božičnimi šovi v Špas Teatru

Vsestranska Rebeka Dremelj je tretje leto zapored dokazala, da je prava mojstrica božičnih zabav. Velika ljubiteljica decembrskega prazničnega vzdušja je tokrat svoje božične šove priredila v Špas Teatru, in sicer kar štiri v dveh dneh, da je bilo navdušenje veliko, pa dokazujejo razprodane dvorane in neverjetni odzivi še nekaj dni po koncu njenega prazničnega glasbenega dogodka. Robert Golob in Tina Gaber sta vidno uživala v šovu. FOTOGRAFIJE: SANDI FIŠER »Bilo je več kot noro dobro! Ne znam opisati, kakšno super energijo in toplino prazničnega časa smo ustvarili skupaj, za trenutek pozabil...