Rebeka Dremelj poslala izredno resno sporočilo (VIDEO)

Na družbenih omrežjih lahko še vedno najdemo veliko lažnih profilov. Osebe, ki stojijo za temi profili, nemalokrat nanje naložijo slike znanih oseb. Med tistimi, ki so bili žrtve tovrstne kraje identitete, je bila tudi Rebeka Dremelj, ki je na facebooku opozorila na to težavo.

»Jaz ne vem, kako naj vas še obvestim, ampak enostavno ne vem. Verjetno moram vsak dan znova in znova to poudarjati. Jaz ne pošiljam nobenih prošenj za prijateljstvo kot Rebeka Dremelj. Ne dajem nobenih nagrad v vrednosti 500 evrov. Ne zahtevam nobenih bančnih kartic in tako naprej. Vse to so lažni, sfejkani profili, ki se ne dogajajo samo meni, ampak se dogajajo tudi mnogim drugim, in vedno znova in znova obveščamo, ampak več kot obveščati ne moremo, tako da, lepo prosim, ne nasedajte nikomur. Ne pošiljam prošenj za prijateljstvo, če dobite od Rebeke Dremelj prošnjo za prijateljstvo, kar blokirajte,« je dejala v svojem videu.

V zadnjih mesecih so imeli zaradi lažnih profilov težave še nekateri drugi znani obrazi pri nas, o čemer smo že pisali.

Rebeka je v zadnjih dneh svoje sledilce presenetila tudi z objavo, ki je precej bolj pozitivna. Objavila je video, v katerem so prikazani številni lepi trenutki z njenim možem. Obenem je razkrila zanimivost, ki se nanaša nanjo, na moža in na valentinovo.