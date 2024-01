Šifrer in drugi znani imajo veliko težavo: Če kdo zna odkriti packa, ki to počne, mu bom hvaležen

Mnogo znanih slovenskih obrazov ima v zadnjih mesecih na družbenih omrežjih, kjer jim sledi na desettisoče ljudi, podobne težave, ki pa jim očitno ni videti konca. Veliko jih je namreč postalo tarča neznanih nepridipravov, ki našim estradnikom povzročajo sive lase. Na facebooku in instagramu se namreč pojavljajo lažni profili, prek katerih prevaranti stopajo v stik z oboževalci naših znanih obrazov in jih nagovarjajo v njihovem imenu.

To je na lastni koži doživel pevec Omar Naber, ki je zgrožen ugotovil, da na instagramu obstaja več profilov, na katerih se neznanci oboževalcem predstavljajo kot on. »Vsa sporočila so bolj ali manj enaka. Ne nasedajte in prosim, vedite, da to nisem jaz! Jaz se z ljudmi na takšen način ne pogovarjam, sploh pa ljudem ne pisarim kar tako. Opravičujem se vsem in ni mi jasno, kdo to počne in kaj ima od tega, da tako nagaja. No, morda jih je več,« razmišlja glasbenik.

Omar pravi, da ne pošilja sporočil oboževalcem. FOTO: Janez Marolt

Saša Lendero opozarjala

Jezi se tudi pevka Saša Lendero, ki so ji nepridipravi neslano šalo zakuhali pred nekaj dnevi. »Zdaj bi pa z veseljem nekomu eno pripeljala okrog ušes! Ponovno se soočam s krajo identitete na facebooku. Opozarjam vas na goljufijo. Prosim, nikar ne nasedajte povabilu in na noben način nikomur ne pošiljajte svojih podatkov,« je pevka opozorila na lažni profil, s katerim so želeli nepridipravi njene oboževalce speljati na limanice in jim izprazniti denarnice.

Jezi se tudi Saša Lendero. FOTO: Dejan Nikolić

Tudi Rebeka Dremelj opozarja na lažni profil, oboževalce pa prosi, naj takšne zadeve nemudoma prijavijo. Na seznamu se je znova znašel tudi vrhniški raper Challe Salle, ki je v preteklosti že večkrat opozoril na profile, ki jih neznanci odpirajo v njegovem imenu. Nazadnje so njegovim oboževalcem na srce položili, da lahko na profilu na facebooku osvojijo bogate nagrade, a jih je Challe Salle opozoril, da jih bodo le obrali.

Spletni nepridipravi nagajajo Rebeki. FOTO: Dejan Nikolić

Pred dnevi je podobno izkušnjo doživel glasbenik Andrej Šifrer, ki se je prav tako oglasil svojim oboževalcem in jim razkril, kaj se mu dogaja. Nekdo si je namreč izposodil njegovo fotografijo in se pod lažnim profilom predstavil kot on. »Hvala vsem, ki ste me obvestili, če pa kdo zna odkriti packa, ki to počne, mu bom hvaležen,« je zapisal glasbenik in dodal, da osebe, ki so tarča nepridipravov, lažnih profilov ne vidijo.