Razšel se je znani slovenski par

Znani slovenski par se je po poročanju revije Lady po nekaj letih zveze razšel. Slovenska voditeljica, podkasterka in pisateljica Maja Monrue je namreč za omenjeno revijo potrdila, da je ponovno samska.

Nekaj let je živela skupaj s slovenskim komikom menedžerjem, producentom, tekačem na dolge proge in dobrodelnežem Andrejem Težakom Teškyjem, a sta se, kot je povedala, pred kratkim razšla. »Da, res je, življenje je spet obrnilo barko, veter je zapihal v drugo smer. Po novem sem samska in to je zanimiva življenjska izkušnja, saj je v takšnem obsegu še nikoli nisem doživela,« je še razkrila in dodala, da so bili s Teškyjem družina kar nekaj let.

