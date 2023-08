Ni poletja brez Panča: dogajal se bo med 21. in 25. avgustom

Ljubljanski grad bo med 21. in 25. avgustom gostil že 16. izdajo festivala stand up komedije Panč, katerega kuratorja sta Andrej Težak - Tešky in njegova desna roka, srčna izbranka Maja Monrue. Ob starih odličnih stand up mačkih in mačkah bo tudi tokrat veliko svežega vetra ter nekaj atipičnih nastopov. Med njimi bo zagotovo najbolj odmeven Klemen Slakonja, pa tudi vrhunski imitator in član ekipe Radio Ga Ga Aleksander Pozvek, ter nekaj črnega čaranja z našim najbolj priljubljenim čarodejem Magic Aleksandrom. Na željo ljubiteljev zabavnih rim pa se na Panč vračata tudi UM&KUNA s svojo freestyle komedijo.