Njena F.A.Y.N. knjiga ruši vsa družbena prepričanja o osebni rasti, hkrati pa se loteva potlačenih hrepenenj vsakega izmed nas. Bralca nenehno izprašuje in ga postavlja v situacije, v katerih si lahko predstavlja, da je osvobojen vsakodnevnih ovir in prepričanj, na njem pa je, ali svoje skrite želje uresniči in najde srečo, preden ga življenje, ujetega v rutino, povozi. V iskrenem intervjuju nam je zaupala, kako je sama našla svojo srečo in stopila na pot do sebe. Kaj je bil vaš glavni cilj, ko ste začeli pisati to fajn F.A.Y.N. knjigo? Moj cilj je bil napisati knjigo, ki nima preveč...