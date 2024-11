Raznežena Nataija Verboten: »To je posebna ljubezen … «

Znano je, da ima Natalija Verboten s srčnim izbrancem Dejanom Bojičem dva sinova - Oskarja in Maxa. Trenutke z družino priljubljena pevka rada deli na družbenih omrežjih. Konec meseca oktobra so skupaj ustvarjali in krasili dom z bučami, katerih fotografije je pevka ponosno delila s sledilci.

Tokrat je nasmejana v objemu sinov ob fotografiji zapisala: »Pred 14 leti na današnji dan sva z Dejanom Bojičem prvič postala starša in rodila se je posebna ljubezen … Vse najboljše, dragi naš Max!«

Pod objavo so se usule čestitke, katerim se pridružujemo tudi na uredništvu, in plaz pozitivnih komentarjev. Objavljamo le nekaj izmed njih.

»Naj bo sin zdrav in srečen«, »Vse, vse najboljše prijaznemu in lepo vzgojenemu sinu Maxu«, »Čestitke mladeniču!«. »Vse najjj, najjj in veliko sreče«, »Vse najboljše«.

Prvič v karieri

Natalija je pred nekaj tedni svoje poslušalce razveselila z novo skladbo z naslovom Amore Mio, za katero je posnela prav poseben videospot, v katerem se ob igralcu Jerneju Kuntnerju pojavi v kopalkah. Poslušalci in oboževalci Natalije so navdušeni, saj se je priljubljena pevka za to potezo odločila prvič v svoji karieri.

