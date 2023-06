Razkrivamo, koliko bo Zmago Jelinčič Plemeniti plačal nekdanji ženi Moniki Zupanc

Zmago Jelinčič Plemeniti in njegova bivša žena Monika Zupanc Jelinčič sta se sodno poravnala. Iz zemljiškoknjižnega izpiska nepremičnine, ki stoji na Bleiweisovi cesti v Ljubljani in ki jo nekdanji poslanec, sicer prvak stranke SNS, skuša prodati za več milijonov evrov, je razvidno, da je vpisana denarna terjatev Monike Zupanc, težka 300.000 evrov. Datum dospelosti je 6. december 2024.

»To je dogovor med nama in ta dogovor je podpisan,« je potrdil nekdanji poslanec. Dodal je: »Vse je dogovorjeno, zadeve so končane in fertik.« Pred časom je sicer Jelinčič dejal, da Monika od njega želi milijon evrov.

Jelinčič: Ne, tega ni več

Na nepremičnini je še vedno vpisan, tako kaže zemljiškoknjižni izpisek, spor glede lastninske pravice – tožbo je vložila nekdanja Jelinčičeva žena. A Jelinčič vztraja, da »nobenega spora ni več. Ne, tega ni več.«

Pojasnil je: »Ko jaz prodam hišo, izplačam ta denar. To je to. Ampak lastnina pa je samo moja.«

FOTO: Fotosaso Radej

Začelo se je pred skoraj štirimi leti

Javnost je za težave zakoncev Jelinčič izvedela konec leta 2019, po 16 letih skupnega življenja, v katerem sta se jima rodili dve hčeri, Aleksandra Tisa in Aleksija Iris. Ločitev je potekala precej javno (tudi Monikina izselitev iz hiše), Jelinčič pa ni imel težav deliti, kaj se mu dogaja, tudi to, da je žena pobegnila z mlajšim.

Že takrat nam je priznal, da se je zapletlo pri delitvi premoženja (kaj bo z njim, v članku Zmago Jelinčič znova udaril: o kavsanju, Moniki in nočnih prijateljih), med drugim pri vili na Obali, ki je na papirju pripadala Moniki, in hiši v Ljubljani. Na koncu sta se s pomočjo sodišča uspela dogovoriti in razdeliti premoženje.

Monika nič več Jelinčič

Iz zapisanega v zemljiški knjigi je razvidno tudi, da se Monika v postopkih ne predstavlja več s priimkom Jelinčič, ampak samo kot Zupanc. Jelinčič nam je odvrnil, da naj glede tega raje vprašamo njo. Znano je sicer, da je Monika ob odhodu iz njunega skupnega doma že imela novega partnerja Roka.

Prvak SNS je že pred časom postavil vilo v Žusterni, zato je njegovo življenje razpeto med prestolnico in Primorsko. A ne bo več dolgo. Hiša na Bleiweisovi išče novega lastnika, če bo kdo pripravljen zanjo odšteti skoraj tri milijone evrov. O interesu zanjo Jelinčič ni želel govoriti: »Lejte, cena mislim, da ni vprašljiva. Saj bo, počasi.«