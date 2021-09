Zmago Jelinčič Plemeniti: Jaham še kaj drugega tudi

Ste sodelovali v dnevu brez avtomobila (za tiste, ki ste zamudili, bil je 22. septembra)? Nekateri so izredno pridni in k temu stremijo vsak dan, če je le mogoče. A ne gre vedno.



Na eni od komercialnih radijskih postaj so si ob tem dnevu očitno privoščili poslance, kaj kmalu pa se je na to odzval poslanec SNS Zmago Jelinčič Plemeniti. Pohvalil se je, da se vsak dan v službo vozi s kolesom, s tem pa poskrbi tako za zdravje kot za okolje.



Voditelj Denis Avdić mu je pod objavo zapisal, da je bil prepričan, da vsi jahajo nekaj drugega: »Se bom jutri popravil. A bo v redu, če rečem: 'Vsi jahajo nas, samo Zmago kolo?'« Molk ni trajal dolgo. Jelinčič je odvrnil: »Jaham še kaj drugega tudi.«



Kaj konkretno je imel v mislih, ni znano.

Komentarji: