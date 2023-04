Jelinčič za 3 milijone prodaja hišo, ki jo bodo morda rušili (FOTO)

Predsednik SNS Zmago Jelinčič Plemeniti za skoraj tri milijone evrov prodaja nepremičnino v Ljubljani, ta pa je na podlagi prostorskih aktov predvidena za rušenje, saj naj bi čez parcelo speljali cesto. Takšni so bili načrti iz leta 2009, ko je želel Imos na območju Tobačne graditi stanovanjsko-poslovni kompleks Tobačna mesto, a je šlo gradbeno podjetje nekaj let pozneje v stečaj. Jelinčič je zdaj prepričan, da prostorski načrti niso več aktualni, medtem ko na Mestni občini Ljubljana pravijo, da se za to parcelo niso spremenili, tako da je nepremičnina, ki stoji na stavbnem zemljišču, še vedno...