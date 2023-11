Razkrivamo, kdo je lepotica, ki je delala družbo Luki Mescu (FOTO)

V Ljubljani se je v minulih dneh odvil 34. Ljubljana International Film Festival (Liffe). Gostil je 88 celovečernih filmov in 14 kratkih filmov iz 47 različnih držav. Pester nabor je pritegnil tudi veliko gledalcev, med katerimi je bilo veliko znanih obrazov.

Pozornost mnogih pa je na otvoritvi in zaključku pritegnil podpredsednik vlade in minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki je na dogodka prišel v družbi rjavolase lepotice.

Luka Mesec v družbi strankarskih kolegic. FOTO: Mediaspeed

Mnogi so se spraševali, kdo je in ali je to nemara njegovo novo dekle, nam pa je uspelo raziskati, kdo je. Ministru je delala družbo njegova predstavnica za stike z javnostjo Urška Lipovž, ki je na državnozborskih volitvah tudi kandidirala za poslanko.

Luka Mesec v družbi strankarskih kolegic. FOTO: Mediaspeed

V stranki Levica so o njej leta 2022 zapisali, da je sociologinja, prekarka, aktivistka, glasbenica in nevladnica v kulturi. » Za kandidaturo sem se odločila, ker vedno bolj verjamem, da si bomo morali izboriti tudi pravico do prihodnosti. Do prihodnosti, kjer bomo vsi imeli pravico do čistega zraka, stanovanja, varne zaposlitve, do javnega zdravstva in izobraževanja, do socialne vključenosti – ne do luksuza, ampak pravico do prihodnosti, kjer bo lahko vsak dostojno bival in deloval.«