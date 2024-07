Razkošna poroka Šeškovega agenta

Poletjeje najbolj zaželen letni čas za poroke. V zakonski stan sta v teh vročih dneh skočila tudi slovenski nogometni agent Elvis Bašanović in njegova Indira, ki sta si za poročno slavje izbrala čudovito lokacijo Petram Resort & Residences. Ta je v Savudriji in ponuja restavracijo, otroški klub, bar, vrt, celoletni zunanji bazen, teraso ter pogled na vrt. Poroka je bila razkošna, gostom pa je ponudila prav vse, kar so potrebovali.

Ženin in nevesta sta bila napravljena kot v kakšnem hollywoodskem filmu: ona se je odločila za razkošno poročno obleko s korzetom, ki jo je dopolnila s tiaro, on pa je izbral belo obleko in ji za piko na i dodal metuljček. Na zabavi ni manjkalo znanih obrazov, zagotovo najbolj prepoznaven med njimi je bil mladi nogometaš Benjamin Šeško, Elvisov varovanec v njegovi športni agenciji Pro Transfer. 21-letnik se je poroke udeležil s srčno izbrano Anito Vidović, ki ga je podpirala tudi na evropskem prvenstvu, od koder so se naši fantje vrnili po porazu s Portugalsko.

Med svati sta bila tudi Benjamin Šeško in njegova Anita.

Razkošno poročno slavje je potekalo v Savudriji.

Poročno slavje je trajalo dolgo v noč, zakoncema je med drugim zapel priljubljeni hrvaški pevec Petar Grašo, odlični kuharji pa so ves večer skrbeli za takšne in drugačne poslastice, nad katerimi so bili gostje vidno navdušeni. Za organizacijo poroke sta poskrbela Luka Simšič in Benjamin Kračun, ki sta jih organizirala že več sto. Razkošno slavje v Savudriji je zaokrožila spektakularna večnadstropna torta, mojstri slaščic pa so kar na kraju dogodka skrbeli za sveže in okusne dobrote, ob katerih so se svatom cedile sline.

Gostje so bili navdušeni nad nastopom akrobatke Tamie Šeme.

Mojstri so odlično poskrbeli za ljubitelje slaščic.