Raper Ževža se izraža skozi glasbo

Raper Matevž Andročec je 34-letni Ljubljančan, ki ustvarja pod umetniškim imenom Ževža. Pred sedmimi leti je premierno predstavil prvo avtorsko skladbo Verjemi vase, potem ko je nastopil v polfinalni oddaji šova Slovenija ima talent, a je na glasbeno sceno vstopil še veliko prej.

Že leta 2009 s skladbo Ne me učit. Rapanje je zanj svet, v katerem ne čuti omejitev. Ker mu jezik teče gladko, še vedno piše pesmi in ravno zdaj prestavlja novo z naslovom Tvoj svet, ki jo je posnel v duetu s pevko Tjašo Javornik - Tiasho. V njej opisuje svojo trdo in vztrajno glasbeno pot, po kateri je hodil. Sprva mu je bila naklonjena ulica, na kateri je lahko izražal svojo kreativnost, nato pa se je začel udeleževati raznih freestyle tekmovanj. Kot rečeno, se je širši publiki leta 2018 predstavil tudi v oddaji Slovenija ima talent, kjer je svojo življenjsko zgodbo opisal s pesmijo Bodi to, kar si.

»Vesel sem, da sem pri ustvarjanju svoboden in se lahko prepustim samo svoji glasbi. Poslušam življenje, ki narekuje različne zgodbe, ki jih piše, jaz pa jih nato delim skozi svojo glasbo,« pravi Ževža. Najbolje ga opisujejo besede, da je majhen človek, po srcu pa velikan.