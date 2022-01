Slovenski raper obtožen pošiljanja neprimernih sporočil

Priljubljeni raper Challe Salle se mora v teh dneh ukvarjati s sila neprijetno zadevo. Na družabnem omrežju tiktok je namreč zakrožil posnetek, ki naj bi prikazoval zasebna sporočila, ki naj bi jih 30-letni Vrhničan pošiljal mladoletnicam. V posnetku je bilo zapisano, da naj bi šlo za vsebino zasebnih sporočil med letoma 2020 in 2021, in sicer na omrežju snapchat.

Čeprav je priljubljeni raper, ki je že več let zaljubljen v postavno svetlolasko Yvonne, vajen vsega hudega, mu za takšna natolcevanja in lažna obrekovanja ni vseeno, je pa povedal, da je zadevo predal naprej. »Na vseh omrežjih se srečujemo z lažnimi profili in goljufijami v mojem imenu. Zaradi neprimernega videa pa smo že podali prijavo na policijo, ki zadevo preiskuje. Več podrobnosti ne morem razkrivati,« je bil kratek Challe Salle, ki o zadevi ne želi razpredati v medijih, dokler je preiskava v teku.

Se pa v takšni zagati ni znašel prvič, lani se je namreč njegovo ime pojavljalo v spletnih člankih, v katerih so avtorji ljudi nagovarjali k naložbam v kriptovalute. Challe Salle je ob tem razložil, kako prevaro prepoznati, in hkrati opozoril vse oboževalce, naj ne nasedajo ter podobne primere tudi prijavijo.

Priljubljeni raper, ki je že leta vzornik mladim po vsej Sloveniji, še pravi, da mu ni vseeno, v kakšnem kontekstu se pojavlja njegovo ime, saj takšne novice škodujejo njegovemu slovesu in delu, še posebno v teh težkih časih za vse glasbenike.