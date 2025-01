Prometej in Pandora na odru: Nova Gorica gosti vrhunsko plesno predstavo

Ta je del uradnega programa Evropske prestolnice kulture Nova Gorica - Gorica. Predstava se ukvarja predvsem z delom besedila Franza Kafke, ki pravi, da želi mit o Prometeju razložiti nekaj nerazložljivega. Koreografa predstave Nastja Bremec Rynia in Michal Rynia menita, da se ta ideja dobro povezuje tudi s sodobnim plesom.

Uprizoritev, ki je koprodukcija SNG Nova Gorica, zavoda GO! 2025 in Cankarjevega doma, poleg mita o Prometeju predstavlja tudi mit o Pandori. Kot sta pojasnila ustvarjalca, gre za dve strani istega kovanca, ki hkrati ponazarjata dobro in slabo plat človeštva.

V uprizoritvi nastopa 12 plesalcev z vsega sveta ter oba koreografa, gre pa za del projekta Brezmejno telo, ki bo vrhunec doživel julija v solkanskem kamnolomu.

Vsestranska gledališka ustvarjalka Neda Rusjan Bric, igralka Gaja Višnar in direktorica novogoriškega teatra Mirjam Drnovšček FOTOGRAFIJE: MEDIASPEED.NET

Stalna gosta slovenskih kulturnih dogodkov sta tudi arhitekta Tomaž Vuga in Boštjan Vuga.

Plesalec Luka Vodopivec je bil vesel podpore staršev.

Novogoriški župan Samo Turel in njegova partnerica Vesna Vitez sta se družila z Jasmino Bremec, mamo koreografinje in plesalke Nastje Bremec Rynia.