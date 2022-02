Privoščil si je lepotni popravek (FOTO)

Tudi moški imajo željo po čim bolj popolnem videzu. Na različne načine se lotevajo svoje zunanjosti, in med njimi se je znašel tudi priljubljeni raper Challe Salle. Najstniški vzornik ima svoje postopke, da je podoba v ogledalu čim lepša. Lansko leto je bilo zanj še posebno težko, saj zaradi ukrepov ni smel početi tega, kar obožuje, torej nastopati, in posledice so se začele odražati na tehtnici. Kilogrami so se nabirali, zato je zavihal rokave in se posvetil preoblikovanju telesa. Vendar to še ni bilo vse. Ob vstopu v novo leto je sprejel usodno odločitev, ko se je dokončno poslovil od značilnega nasmeha, ki ga je krasil. Njegovi zobje so imeli prepoznavno obliko, saj sta podaljšani enici za hip spominjali na ljubkega zajčka.

Zelo nazorno je videti razliko pred posegom in po njem.

Tudi sam je v zgodnji mladosti večkrat slišal kakšno opazko na ta račun, in čeprav je imel vedno lepe in zdrave zobe, se je odločil za korenito spremembo. V ljubljanski zobni ambulanti so mu podarili čisto nov nasmeh, njegove stare zobe so oblekli v luske, kar je zadnja leta velik trend, ki se je k nam preselil iz Amerike. Raper je navdušen nad svojim novim videzom, in čeprav gre za umetno maso v ustih, nam je zaupal, da se počuti, kot bi bili zobje njegovi. Sprva je imel pri govoru minimalne spremembe, zlasti sičniki in šumniki so zveneli drugače, a se je hitro privadil, in zdaj že ponosno razkazuje snežno beli nasmeh.