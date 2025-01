Primož Peterka razkriva, kako živi danes: »Šport me je naučil delavnosti in vztrajnosti«

Primož Peterka, eden največjih slovenskih športnikov, znan po svojih zgodovinskih dosežkih v smučarskih skokih, danes živi bolj umirjeno življenje na Gorenjskem. Nekdanji dvakratni zmagovalec svetovnega pokala in ljubljenec slovenskih športnih navdušencev je v intervjuju za Areno Sport Slovenija razkril, kaj mu pomeni največ in kako preživlja dneve po zaključku športne kariere.

Ko pogleda na svojo preteklost, ga prevevata ponos in hvaležnost. »Na 203 metre, dva velika kristalna globusa in zmago na turneji, kar zadeva šport. V zasebnem življenju pa na tri super otroke,« je poudaril. »Vesel sem, da me je šport naučil delavnosti. Da nisem len človek.«

Peterka se zaveda, da je življenje športnika pod nenehnim drobnogledom javnosti: »Sredi Evrope so me prepoznali in mi rekli: 'Ti si Primož.' Ob tem, kar se zdaj dogaja, se ti pa športniki smilijo. Kar je njihova krivda, je to, da so dobri. Vedno so pod drobnogledom. Težko je biti všeč vsem.«

Mir in delo kot ključni vrednoti

Danes Peterka išče preprostost in mir. »Zadržujem se v krogih, kjer imam mir in lahko v miru popijem kavo,« je dejal. Pozimi dela v smučarskem servisu v Kranjski Gori, poleti pa se ukvarja z obdelavo kovin. O prihodnosti z nasmehom pove: »Čez pet, deset ali 15 let bom tam, kjer sem zdaj, nato pokoj.«

Pot do vrha in nazaj

Peterka je že pri 17 letih postal prvi Slovenec, ki je osvojil veliki kristalni globus, in to kar dvakrat zapored, v sezonah 1996/97 in 1997/98. Njegovi uspehi so ga povzdignili v legendo smučarskih skokov, a niso prišli brez težav. Pritisk javnosti, osebne preizkušnje in upad forme v začetku 2000. so zaznamovali njegovo kariero. Kljub temu je Peterka vedno znova iskal moč za nove začetke, kar ga je še dodatno utrdilo kot simbol vztrajnosti in borbenosti.

Primož Peterka in Renata Bohinc, nekdanja manekenka, sta bila skupaj 23 let in imata tri otroke: sina Maja ter hčerki Gajo in Stelo. Po ločitvi leta 2019 sta ohranila prijateljske odnose zaradi otrok in se skupaj udeleževala pomembnih družinskih dogodkov.

Renata je po ločitvi našla novo ljubezen z glasbenikom Binetom Zorkom, medtem ko Peterka svojo pozornost usmerja v družino in delo.

»Vztrajnost je ključna lekcija mojega življenja«

Primož Peterka je s svojimi dosežki in življenjsko zgodbo presegel meje športa. Njegova zgodba ni le o slavnih trenutkih, temveč tudi o premagovanju težav, osebnih bojih in ponovnih vzponih. Danes ostaja simbol vztrajnosti, preprostosti in moči, da tudi v najtežjih trenutkih najdemo novo pot.

Legenda slovenskih skokov živi življenje, ki odseva njegovo kariero – preprosto, a polno pomena.