Renata Bohinc iskreno o zakonu s Peterko: Skoki so nam uničili življenje

Petindvajset let po vrhuncu kariere je Primož Peterka stopil pred kamere in spregovoril o vzponih in padcih svoje kariere. Spregovoril je o teži slave, ki jo je dosegel kot najstnik in je bila zanj tako huda, da ga je pahnila na dno. Pred kamere je stopila tudi njegova nekdanja žena Renata Bohinc.

»Planica je moje življenje. Veliko je spominov, dobrih in slabih, a dobri prevladujejo,« je v začetku dejal Primož Peterka. Do 19. leta je osvojil vse, kar je mogoče, a cena uspeha je bila zanj in njegovo družino velika.

Še posebej težko je bilo zanj slovo od skokov, dejal je, da se je takrat zanj veliko stvari začelo spreminjati, sploh na osebnem področju.

Primož Peterka. FOTO: Posnetek Zaslona Pop TV

Renata Bohinc, Primoževa žena je povedala, kako je kot najstnica šla v Milano delat, a ni zdržala in je domov prišla zaradi njega, ker ni zdržala. »To je bila res ljubezen.« A pritisk je bil velik tudi zanjo. »Takrat so vsi neki hoteli od mene, se pogovarjati z mano, me objeti, podati roko. Vsi so nekaj hoteli od mene. To je bilo preveč. Ko smo prišli na Poljsko, je bilo, kot da je rock zvezda. To je bilo huje kot v Planici. Oboževalke so ga čakale pred hotelom, metale spodnjice, modrčke. Gledala sem in se čudila. Bili so mešani občutki, spraševala sem se, ali to potrebujem. Ko so prišli otroci, je bilo še bolj naporno. Cele dneve sem bila sama z otroki. Ves čas je imel obveznosti. Je pa res, da je bil tudi sam tak, da je potreboval svobodo.«

Primož in Renata sta se po dolgih letih razšla. Primož pravi, da se zdaj dobro razumeta in sodelujeta kot starša. Včasih pa se vseeno znajdeta na nasprotnih bregovih, kot takrat, ko se je Renata ob padcu mlajše hčerke podala sama v tožbo kranjskega skakalnega kluba. Dejala je, da je enkrat za spremembo zahtevala pravico, še posebej zato, »ker so nam skoki uničili življenje«.