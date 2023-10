Priljubljeni slovenski raper pred blokom očeta našel v mlaki krvi

»Imel sem dosti težko izkušnjo z očetom. Nekdo ga je pred blokom pretepel. Takrat se mi je 'lajf' spremenil. Bil sem na zmenku, ko me je klicu prijatelj, da človek leži na tleh. Dejal mi je: 'Mislim da je to tvoj fotr',« je v podcastu Aidea povedal priljubljeni slovenski raper Nipke, ki je pri samo 18 letih pred domačim blokom lastnega očeta našel v mlaki krvi, ker so ga do smrti pretepli.

Psihoterapevtsko pomoč je na pobudo brata poiskal šele 10 let kasneje. Razkril je, da je bil vrsto let kronično nesrečen in nezadovoljen, bil je prepričan, da mu dobre stvari niso namenjene. »Potem sem pa šel in 10 let hodil na skupino. Najboljša odločitev, potem sem k tej psihoterapevtki pripeljal še vsaj 50 ljudi. Bilo je težko, že prvo ali drugo seanso sem se pred vsem zjokal. Ker se nisem nikoli z nobenim pogovarjal o teh stvareh.«

»Zdaj ne hodim, a verjamem, da bom šel spet kaj nazaj. Varno okolje, ena ura in pol na teden, zelo prav mi je prišlo to v življenju,« je o grozljivi izkušnji še povedal Nipke.