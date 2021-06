Priljubljeni raper Challe Salle v solzah

Ne skriva, da počasi premišljuje o tem, da bi si tudi sam ustvaril družino. FOTO: KLEMEN RAZINGER

Le kdo ne pozna raperja? Poleg tega, da navdušuje s svojimi verzi in pozitivno energijo, je ta izjemno priljubljeni glasbenik pred kratkim dopolnil okroglih trideset let, ki jih je praznoval v slogu in v družbi svojih najdražjih. Ob njem niso manjkale njegove najljubše ženske – srčna izbranka, sestra, nečakinjain mama. O slednji je Challe povedal, da je njegova velika vzornica.»Izjemno dobrosrčna in močna ženska je, ki nikoli ne obupa. V življenju me je vedno podpirala, ne glede na to, kaj sem se odločil, da bom počel. Šola, košarka, glasba, fitnes, trgovina s športno prehrano … Vedno je bila zelo razumevajoča in me je učila, da ne glede na to, kaj počneš in kako si uspešen, moraš biti predvsem dober človek in nikoli ne smeš pozabiti, od kod prihajaš,« nam je že pred časom zaupal o svoji mami, tokrat pa je priznal, da je na zabavi za svoj rojstni dan potočil solzo. V jok ga je namreč s pesmijo spravila sestra Maja, katera ga je tako zelo ganila, raper, ki sliši na ime, ni izdal.