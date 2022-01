Radijec žaluje: Vem, da si zdaj na boljšem

Za radijskim voditeljem Urošem Bitencem je težek teden. Danes se je na tržiškem pokopališču poslovil od očeta. »Poln življenja, vedno si imel kakšen vic na 'lagerju' in nikoli nisi odnehal. Če si se odločil, da greš z motorjem na Jezersk', si šel. 25 km/h na uro maksimalna hitrost, ni panike. Tako kot si ti užival v tem, to si želimo vsi. Vem, da zdaj si na boljšem. Zdaj imaš veliko dela, belil boš mavrico in se z motorjem odpeljal na drugo stran, da še tam dokončaš delo. Imel boš pregled nad temperaturami po Sloveniji, za vsak centimeter snega na Kredarici boš vedel. In vem, da ko se znova vidimo, mi boš imel veliko za povedat,« je zapisal žalujoči Uroš in se zahvalil vsem, ki so mu v tem težkem tednu stali ob strani in mu nudili podporo.