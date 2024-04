Ni bil 1. april! Vremenarka Katja se je po porodniški vrnila na male zaslone (VIDEO)

Na veselje gledalcev se je pred televizijske zaslone na velikonočni ponedeljek po porodniški odsotnosti vrnila priljubljena voditeljica vremena Katja Jevšek. Simpatična voditeljica se je v zadnjem letu posvečala predvsem materinstvu in družini. V začetku aprila lani je namreč prvič postala mama, ko je dobila hčerko Luno Lu, njena pot do materinstva pa je bila zelo dolga .

»Res sem vesela, da sem se vrnila na delo in med ljudi, a imam vseeno cmok v grlu, tako kot, verjamem, vsaka mama pred mano. Zelo sem hvaležna, da imamo v Sloveniji možnost enoletnega porodniškega dopusta, saj ni povsod po svetu tako. In ta čas je res zlata vreden. Jaz sem ga izkoristila do konca. Malo smo potovali, se veliko igrali, največ pa smo se crkljali,« je za 24.ur povedala Jevškova.

Gledalci navdušeni: Končno je nazaj

Na družbenih omrežjih so njen prihod srčno pozdravili sodelavci, novice pa so se razveselili tudi sledilci, saj so se komentarji pod objavo kar usuli.

»Ne, ni prvi april, naša čudovita Katja Jevšek je po porodniški spet nazaaaaaj!!!! S svojim prihodom je presenetila praznično ekipo oddaje 24UR, ki je za vas tudi nocoj pripravila najbolj gledano informativno oddajo. Kakšno vreme pa je napovedala ob svoji vrnitvi? No, čeprav je trenutno zunaj bolj kislo, naša Katja s seboj vedno nosi sonce!«

Pod objavo so se usuli komentarji, objavljamo le nekaj izmed njih.

»Končno nazaj, lepa, simpatična, prijazna in z zelo prijetnim glasom in lepo izgovorjavo, brez aaaaaaaackanja (kot ostale).«, »Super, da je nazaj.«, »Zelo prijetna in vedno nasmejana.«, »Ravno sem jo gledala, super, da je nazaj.«, »Hitro je minilo Katja, zelo sem vesela zate, da si zopet nazaj!«, »Katjo sem spoznal in je prelepa in zelo prijazna oseba.«

