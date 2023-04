Katja Jevšek rodila deklico. Ime vas bo presenetilo

Simpatična voditeljica vremena Katja Jevšek je rodila. Luč sveta je ugledala mala deklica, ki je dobila ime Luna Lu.

Katja, ki ima danes 44 let, se je s partnerjem kar sedem let trudila zanositi, za njo je tudi pet let hormonskih terapij. Ko jima je uspelo, sta to vest z veseljem delila z javnostjo. Rok poroda je bil postavljen aprila in tako se je tudi zgodilo.

Spletni portal 24ur.com poroča, da je rodila 3. aprila v postojnski porodnišnici.