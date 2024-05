Benjamin Šeško obiskal in nagradil svoje Radečane

»Vesel sem, da sem obiskal mojo nekdanjo osnovno šolo, kjer sem preživel nekaj časa. Lepo se je bilo v spominih malo vrniti nazaj v šolske dni,« je ob ponedeljkovem obisku OŠ Marjana Nemca Radeče dejal nogometaš Benjamin Šeško, eden najboljših mladih napadalcev na svetu, član nemškega kluba Red Bull Leipzig, ki bo s slovensko reprezentanco nastopil tudi na evropskem prvenstvu v Nemčiji.

Kako zelo je Šeško še vedno navezan na domači kraj in nekdanjo šolo, je dokazal tudi s tem, da je navijaški skupini, ki nosi njegovo ime, torej Benjamina Šeška, podaril dres s podpisi nogometašev in trenerja Marca Roseja.

Benjamin Šeško s sestro Zalo, uspešno radeško mažoretko FOTO: osebni arhiv

»Izklicno ceno dresa smo postavili pri 100 evrih, prejel pa ga bo tisti, ki bo zanj ponudil najvišji znesek. Celoten izkupiček bomo na koncu podarili šolskemu skladu OŠ Radeče. Ponudbe lahko zainteresirani zapišejo v komentarje pod objavo ali zasebno sporočilo na našem facebooku – Navijaška skupina Benjamina Šeška. Mi pa bomo ob vsaki višji ponudbi znesek posodobili, da bo viden vsem. Ponudbe bomo zbirali do 10. junija, do 12. ure,« nam je razložil Urban Lipec, eden od peterice Šeškovih prijateljev, ki so marca v Radečah ustanovili Navijaško skupino Benjamina Šeška (BŠ).

Zbralo okoli 40 entuziastov

Na ustanovnem srečanju se je zbralo okoli 40 entuziastov, tako aktivnih kot nekdanjih članov Nogometnega kluba Radeče ter drugih športnih navdušencev. Za rojstvo skupine je najbolj zaslužnih pet Šeškovih prijateljev: brata Urban in Andraž Lipec, Denis Titovšek, Lovro Volf in Žiga Cigole. Nekaj zaslug ima seveda tudi radeški župan Tomaž Režun, ki je skupaj z Igorjem Bervarjem, Zoranom Čulkom, Janezom Prešičkom in Simonom Žnidarjem že večkrat podprl Šeška, si ogledal njegove tekme, predvsem pa je njegove vrstnike malce izzval, da so se odločili za ustanovitev skupine. Ponudbe za dres so včeraj že presegle 1000 evrov.

Evforija na šoli je bila nepopisna. FOTO: Zoran Čulk

Benjamin in navijači z županom Tomažem Režunom na čelu FOTO: osebni arhiv

»Mi smo na Benjaminove vrhunske dosežke, ki se še stopnjujejo, zelo ponosni. Ne nazadnje se takšni športniki ne rojevajo vsak dan. Beniju se je uspelo zapisati med svetovno elito nogometašev, kar je velika promocija tudi za naše Radeče. Mi ga bomo seveda vneto podpirali še naprej, prepričan pa sem, da on to podporo čuti in mu veliko pomeni,« je poudaril župan Režun, prav tako del ožje ekipe navijaške skupine.

Podporniki Benjamina Šeška na ustanovni seji navijaške skupine FOTO: Zoran Čulk

Brata Urban in Andraž Lipec sta Šeškova prijatelja iz otroških let. FOTO: Zoran Čulk

Ker je bil Benjamin te dni v domačih Radečah, pa so to izkoristili tudi na njegovi nekdanji šoli in številnim omogočili, da se jim je podpisal bodisi na majico, športne copate, na roko ali kakšen košček papirja, na katerem bo podpis ostal večen in dragocen spomin. Šeško se je podružil z radeškimi mažoretkami, ki so se konec tedna udeležile državnega prvenstva v Hrastniku in na njem osvojile tudi nekaj medalj; med njimi je Benjaminova sestra Zala, članica skupine junior, ki so se razveselile naslova državnih podprvakinj.