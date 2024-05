Umetnost oblikovanja pit, pravi spletni fenomen

Devoney Scarfe je nadarjena umetnica iz Aucklanda na Novi Zelandiji, ki pa za svoje »slikarsko platno« uporablja pite, ki jih okrašuje s portreti znanih osebnosti, živalmi, fantazijskimi prizori in zabavnimi citati. Devoney sicer dela kot kreativna direktorica s skrajšanim delovnim časom v oglaševalski agenciji svojega moža, poleg tega pa skrbi za otroke. Umetelne pite so v bistvu njen hobi, ki pa je postal silno odmeven na družbenih omrežjih.

Njena zgodnja dela niso bila najbolj impresivna, a ker je nenehno vadila, eksperimentirala in izumljala nove tehnike in modele, so se njene umetniške pite drastično izboljšale. Eden prelomnih trenutkov je bil poklon pokojni britanski kraljici Elizabeti II. leta 2022; pito z njeno podobo je pripravljala več dni. Ko je fotografije pite objavila na internetu, so zakrožile po vsem svetu in ji prinesle na tisoče sledilcev na družbenih omrežjih.

Zmaji so njen priljubljeni motiv. FOTO: Instagram

Za eno lahko porabi tudi cel teden.

Ob smrti britanske kraljive Elizabete II. je ustvarila pito z njeno podobo. FOTO: Instagram

Kulinarična umetnica

Devoney lahko za izdelavo ene same pite porabi tudi po cel teden. Priprava testa je precej enostavna, nato pa mora počivati ​​v hladilniku vsaj 24 ur. Sledijo oblikovanje, slikanje in peka ter dodatno barvanje, pri čemer lahko ena sama napakica uniči več dni trdega dela.

Novozelandska kulinarična umetnica je morala premagati številne tehnične težave, da je izpopolnila svoje sanjske pite, pri čemer se je ukvarjala z vprašanji, kako preprečiti, da bi se modeli testa sesedali, kako pripraviti nadev, da se ne bo spacal s testom, in kako preprečiti pokanje testa med peko. Potrebovala je kakšno leto dni poskusov in napak, a zdaj je zadovoljna s svojim delom. »Resnično me zanima tista siva cona, kjer se umetnost sreča s hrano,« je povedala za revijo Stuff.

In kaj se zgodi s temi čudovitimi poslasticami, ko umetnica konča fotografiranje in snemanje za sledilce na družbenih omrežjih? Pomlatita jih njena sinova. »Imam dva najstnika, ki sta nenehno lačna: vanju moraš dobesedno z lopato metati hrano,« se pošali Devoney.