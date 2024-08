Presegli vse rekorde, plesišče je bilo vseskozi polno

Prostovoljno gasilsko društvo Zbigovci, ustanovljeno leta 1951, namenja veliko pozornost druženju in veselicam. Te imajo v Zbigovcih dolgo tradicijo in vedno jih organizirajo okrog praznika Marijinega vnebovzetja.

V zadnjih letih je zbrane zabaval Ansambel Toneta Verderberja, letos pa so za dobro voljo in glasbo skrbeli Dejan Vunjak in Brendijeve barabe. Posledica? Na ploščadi pred gasilskim domom se je zbralo toliko ljudi kot še na nobeni dosedanji veselici. Po besedah predsednika PGD Zbikovci Mirana Jaušovca so pripravili kar 130 miz, za katerimi je sedelo približno 1300 gostov. To pomeni, da je bilo na veselici vsaj štiri- do petkrat toliko gostov, kot vas premore prebivalcev.

Prizorišče je bilo nabito polno.

Omeniti kaže tudi velik srečelov, s katerim so gasilci zbrali nekaj sredstev za svoje delovanje. Brendijeve barabe in Vunjak so igrali skoraj brez predaha in plesišče je bilo vseskozi polno. PGD Zbigovci je z veselicami v minulih letih zaslužilo nekaj sredstev, s katerimi so marsikaj postorili. S tokratnim izkupičkom bodo dokončali obnovo svojega doma.