Predstavo Hrup za odrom posvetila tastu Petru Gombaču (FOTO)

Na velikem odru SNG Drama Ljubljana se je odvila premiera komedije angleškega dramatika Michaela Frayna Hrup za odrom v režiji Ivane Djilas. Igra z nebrzdanim satiričnim humorjem pripoveduje o minulih časih in izgubljenih idealih gledališča.

Uprizoritev v nadomestnih prostorih Drame na Litostrojski 56 ponuja vpogled v zaodrje in dinamiko gledališke družine in je hkrati rahlo nostalgična. Režiserka je pred predstavo o ustvarjalnem procesu povedala, da so začeli z nostalgijo in mislijo na čase, ki jih več ni, a so se nato vse bolj približevali samim sebi in svojim trenutnim okoliščinam. O komediji meni, da ta lahko pride najgloblje do srca in je dobro orožje za današnji naporen čas.

Saša Tabaković kot Tim Allgood igra v alternaciji, Alja Predan pa je tokrat poskrbela za prevod igre.

Hrup za odrom je nostalgična balada o gledališču, ki ga ni (več), in to v času, ko ne vemo, kaj bo z gledališčem v prihodnosti. Igra v igri, ki jo odlikujejo situacijski zapleti in bravurozna komika, pokaže nastajanje in izvedbo gledališke uprizoritve. Kaotični trenutki in tipizirane osebe se napajajo pri najboljši tradiciji minuciozno zgrajenih bulvark in s satiričnim humorjem pripovedujejo o časih, ki so minili, o gledališču, ki je prisotno le kot spomin preteklosti, izgubljeni ideal.

V uprizoritvi igrajo Saša Pavček, Uroš Fürst, Jure Henigman, Iva Babić, Saša Mihelčič, Robert Korošec kot gost, Pia Zemljič, Valter Dragan in v alternaciji Saša Tabaković in Gorazd Logar. Režiserka je uprizoritev Hrupa za odrom posvetila tastu Petru Gombaču, ki je že 60 let abonent SNG Drama Ljubljana, in preostalim zvestim gledalcem in gledalkam najstarejšega slovenskega dramskega gledališča.

Igralka Lara Janković je po predstavi klepetala s kolegico Ivo Babić, ki upodablja Brooke Ashton.

Režiser Karpo Godina si je predstavo ogledal z ženo Darjo Hlavka Godina.