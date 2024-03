Predstava, ki je namenjena tistim, ki se ne bojijo pristati v ženski glavi

V romanu Eva Mahkovic drzno, pogumno, brezkompromisno, brezsramno, globoko, nevarno in odkrito secira samo sebe. Toxic je po obliki in vsebini razgiban in neulovljiv. Med platnicami sledimo osmim mesecem avtoričinega življenja in motivom, dogodkom, željam in strahovom, ki jo določajo.

Premika se od intimističnih, skoraj dnevniških zapisov, pisem, seznamov in osebne mitologije do bolj esejističnih vsebin, v katerih upoveduje izkušnjo življenja urbane mlade ženske, ki se sooča s seboj in s svetom, z lastno preteklostjo in z zahtevami sedanjosti. Kot velja za žanr avtofikcije, je Toxic osebna in obča knjiga hkrati: skozi partikularno ubeseduje življenjsko izkušnjo sodobnega človeka.

»Moje navdušenje nad knjigo je naraščalo z vsako prebrano stranjo, in ko sem jo prebrala do konca, sem že bila prepričana, da je to vsebina, ki bi si jo želela videti in slišati v gledališki postavitvi. Evin tok misli, ki je izpisan in zapisan v duhovitem, pikantnem, neposrednem in bogatem jeziku, me je nagovoril kot žensko in igralko,« pravi Nataša Matjašec Rošker, ki je zaigrala na odru SNG Drama Maribor poleg igralke Lize Marijine.

Dame so za osmi marec dobile tudi cvetje. Igralki Klari ga je podaril režiser Aleksandar Popovski. FOTO: mediaspeed.net

Med obiskovalci sta bila Špela Levičnik Oblak, scenaristka, in režiser Peter Bratuša. FOTO: mediaspeed.net

Ta našteje razloge, zakaj bi morala vsaka ženska videti Toxic: »Ker osvobaja, ker nisi sama, ker v tebi še živi roza Toxic bejba, tudi če si nočeš priznati, in ker je okej, če si Toxic. Vsi moški bi morali videti Toxic, ker ima vsak moški v svojem življenju vsaj eno pomembno žensko, ker ga frustrira, da je ne razume (in tudi po ogledu je verjetno ne bo), in ker bo manj zmeden v njeni bližini.«