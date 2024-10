Znani voditelj od predsednice dobil priznanje (FOTO)

Ta teden je bil zelo poseben za ekipo jutranjega programa Radia 1 Miho Deželaka, Denisa Avdića in Laro Tošić. Odpravili so se v predsedniško palačo, kjer jih je sprejela predsednica republike Nataša Pirc Musar in kjer je potekala podelitev priznanj za dolgoletno delo na področju družbenega življenja. Deželak je iz rok predsednice prejel posebno priznanje, in sicer za izjemen prispevek k ozaveščanju o pomoči, solidarnosti ter krepitev družbene zavesti. Priznanje je sprejel v imenu vseh prebivalcev edine dežele junakov na svetu – Slovenije.

FOTOGRAFIJI: RADIO 1

Kot je na slovesnosti izpostavila predsednica, sta oba prejemnika priznanj (poleg Deželaka je zahvalo za enkratni dosežek prejel še Ciril Rotar) s svojim ravnanjem dokazala, da lahko posameznik spreminja svet na bolje: »V vajinih dejanjih vidimo resnično udejanjanje besed filozofa Ingersolla, ki je bil prepričan, da smo lahko srečni le, če osrečimo druge. In kaj je sreča? Sreča so dobri nameni in dobra dejanja. Dejanja, polna sočutja in razumevanja, so dokaz, da vsak nasmeh, ki ga pričaramo na obrazu drugega, lahko vodi k skupni zmagi nad najtežjimi izzivi.«

Deželak je glavni junak srčne dobrodelne akcije Radia 1, ki ji po desetih letih ne moremo več reči zgolj zbiranje sredstev. Postala je zgodba, ki vsako leto znova povezuje ljudi iz vse Slovenije. To je potovanje, polno smeha, solz sreče, neverjetne srčnosti in predvsem upanja. Voditelj Radia 1 Miha Deželak skupaj s svojo ekipo in tisoči poslušalcev vsako leto zbere sredstva, s katerimi otrokom iz socialno šibkejših družin podari nepozabne poletne počitnice.