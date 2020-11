Potrebuješ in njegovi fantje v Cankarjevem domu izvedli striptiz (VIDEO)

V času koronavirusa in prepovedi vseh družabnih dogodkov so močno prikrajšani tudi slovenski glasbeniki. Zato očitno v teh dneh obujajo spomine na pretekle koncerte. Čuki so davnega leta 1999 nastopili v Cankarjevem domu. Njihov hit Krokodilčki je takrat napovedala miss Slovenijeskupaj s sovoditeljicoNa oder so prikorakali člani skupine in izvedli pravo modno revijo. Vsakič pa so se pojavili z manj oblačili in na koncu so obstali v spodnjih hlačah in majico z napisom Do nazga?. Posnetek so objavili na facebooku in zapisali: »Kako smo Čuki na Miss Slovenije 1999 v Cankarjevem domu izvedli striptiz. To morate videti do konca.«