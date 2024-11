POP TV zapušča eden najbolj prepoznavnih obrazov! Razlog tudi hčerki ...

Gregor Trebušak zapušča Kanal A. Kot voditelj informativne oddaje Svet na Kanalu A je bil aktiven okoli 15 let. Ob 17. obletnici oddaje je izrazil veselje nad prihodnjimi leti in poudaril pomen prilagajanja zahtevam gledalcev.

»Na Kanalu A sem bil 18 let, od prve oddaje. Ponosno lahko rečem, da sem soustvarjal informativni program, kjer so prišle do izraza osebne zgodbe, napredki, posebni posamezniki ... Prav takšne sem imel v svoji svetovni ekipi, kljub temu da se je ta z leti spreminjala. Ampak ko dobiš takšno priložnost, kot sem jo sedaj jaz, dobro premisliš. Gre za nove izzive, ki se mi zdijo res v redu. Drugi razlog je bila družina. Ena hčerka bo prihodnje leto šla v vrtec, druga v šolo ... Moja služba pa je taka, da sem popoldne na televiziji, kar bi pomenilo, da ju več kot 100 dni na leto ne bi videl,« je pojasnil za Zurnal 24.

Kdo je Gregor Trebušak? Gregor Trebušak je slovenski novinar in televizijski voditelj, najbolj znan po vodenju informativne oddaje "Svet" na Kanalu A, kjer je deloval skoraj 15 let. Pred tem je bil novinar na Radiu Hit. Oktobra 2024 je napovedal, da bo po 18 letih zapustil POP TV in se februarja 2025 pridružil ekipi Slovenian Business Club (SBC). V zasebnem življenju je poročen z Uršo Trebušak, s katero imata dve hčerki, Lilijo in Ivano Paulino. Urša je bila prav tako novinarka, zdaj pa deluje kot RTT-terapevtka. Gregor je znan po svoji predanosti novinarstvu in družini ter po aktivnem spremljanju aktualnih dogodkov v Sloveniji.

Februarja se bo pridružil klubu slovenskih podjetnikov, Slovenian Business Club (SBC), v kakšni vlogi še ne vemo ...