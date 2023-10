Ponosni Anže Kopitar, tako ganjenega ga že dolgo nismo videli (VIDEO)

Letošnje poletje je za našega zvezdnika severnoameriške lige NHL Anžeta Kopitarja nadvse pomembno in polno čudovitih življenjskih prelomnic.

Naš športnik ni zadovoljen le na kariernem področju, nadvse srečen je tudi zasebno. Poleg podaljšane pogodbe z ekipo Los Angeles Kings za dve leti sta z ženo Ines praznovala deseto obletnico poroke. Je oče osemletni Neži in dve leti mlajšemu Jakobu. Neža je v letošnjem šolskem letu začela obiskovati tretji razred, Jakob pa prvega, kar pomeni, da ima naš hokejist odslej dva nadobudna šolarja.

Na družbenem omrežju X je ekipa LA Kings delila spodnji zapis ob videu in fotografijami našega zvezdnika s sinom:

»Jakob Kopitar je očeta presenetil z branjem začetne enajsterice za rekordno 1297. tekmo svoje franšize.«

Pod objavo so se usule čestitke in pozitivni komentarji sledilcev in športnih navdušencev, katerim se pridružujemo tudi na uredništvu Slovenskih novic.

Preberite še: