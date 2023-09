Sanjsko poletje Anžeta Kopitarja

Čeprav je Jeseničan Anže Kopitar pred dnevi dopolnil 36 let, pa je številka za hokejskega zvezdnika severnoameriške lige NHL le nepomemben podatek. Kopitar je namreč s kralji oziroma ekipo Los Angeles Kings, ki ji je zvest vse od leta 2006, podaljšal pogodbo še za dve sezoni, s čimer je dokazal, da je resnično eden največjih v omenjeni ligi.

Anže je pred dnevi dopolnil 36 let. FOTO: Instagram

»Los Angeles je zame in mojo družino postal dom, zato sem navdušen, da bom tu nadaljeval svojo kariero. S to ekipo sem preživel vse in vem, da smo blizu temu, da dosežemo nekaj posebnega. Veselim se, da bom lahko pomagal doseči naslednjo raven in se bomo trudili uresničiti končni cilj, ponovno osvojiti Stanleyjev pokal,« je ob podpisu pogodbe povedal kapetan ekipe, ki mu bo nova pogodba povprečno letno prinesla 6,4 milijona evrov.

Ponosen na svoja šolarja

Tudi Jakob je letos prestopil prag osnovne šole. FOTO: Instagram

Naš športnik pa ni zadovoljen le na kariernem področju, nadvse srečen in ponosen je tudi zasebno. V zadnjih dneh namreč ugotavlja, da leta prehitro minevajo, odličen dokaz za to pa sta njegova otroka, osemletna Neža in dve leti mlajši Jakob. Ponosni oče je oznanil, da sta pred dnevi skupaj prestopila prag šole, Neža je začela obiskovati tretji razred, Jakob pa prvega, kar pomeni, da ima naš hokejist odslej dva nadobudna šolarja.

Z Ines sta julija praznovala deseto obletnico poroke. FOTO: Instagram

Letošnje poletje je za Kopitarja nadvse pomembno in polno čudovitih življenjskih prelomnic, poleg podaljšane pogodbe in šolskih dogodivščin sta z ženo Ines praznovala deseto obletnico poroke, naš zvezdnik pa se ji je za vso ljubezen in predanost zahvalil z besedami: »Hvala ti, ker mi stojiš ob strani in kar je pomembnejše – da se s teboj smejim vsak dan! Ljubim te z vsem srcem,« se ji je z objavo poročne fotografije zahvalil za ljubezen, 24. avgusta pa je Kopitarjeva žena na instagramu objavila fotografijo nasmejanega slavljenca in zapisala: »Vse najboljše moškemu, ki mu ponosno pravim mož. Dragi, ti si kot vino. Ljubim te!« Kopitar se je z družino tudi to poletje mudil v Sloveniji, kamor se vedno z največjim veseljem vrača, saj pravi, da je doma najlepše, poleg tega pa je tudi letos na Bledu skupaj s Tomažem Razingarjem gostil hokejsko akademijo.