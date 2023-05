Matjaž Kopitar: Anžetove poškodbe so lahko nevarne

Svetovno prvenstvo v hokeju je pred vrati. Na Finskem in v Latviji se bo začelo v petek, prvi nastop slovenske reprezentance bo v soboto na ledu Arene Riga proti močni švicarski ekipi. Pred današnjim gostovanjem na Danskem (19.00) in nato odhodom v latvijsko metropolo smo se pogovarjali s selektorjem Matjažem Kopitarjem.

Kako ste zadovoljni z opravljenim nekaj dni pred začetkom prvenstva?

»Zelo. Posamično so igralci napredovali v tem obdobju. Bili smo več kot en mesec skupaj. Hitrost, ki smo jo potrebovali, smo dvignili na višjo raven. Če primerjam zgolj prvi teden priprav s sedanjim stanjem, je napredek zelo opazen.«

Kako pa bi se ozrli k tem zadnjim preizkusom v Parizu in Budimpešti?

»Predvsem je Francija drsalno močna. Toda obenem opažam, da tudi mi lahko ujamemo ta ritem. Res pa je, da naši prehodi iz obrambne tretjine igrišča proti polovici pred odhodom v Pariz še niso bili dovolj hitri, zato smo v zadnjih dneh temu namenjali precej pozornosti. Drugače na tej tekmovalni ravni ne gre.«

Kako je bilo glede izbire tekmecev v tem pripravljalnem obdobju?

»Izkazalo se je, da v teh pripravah ni bilo lahkega tekmeca. Poglejte, denimo, Poljake, ki so se pred dnevi uvrstili v najvišji razred. Igralci po svetu so kakovostni, strokovni vodeni in moram reči, da prav na Poljskem ali denimo na Madžarskem, kjer smo gostovali nazadnje, vlagajo več v hokej kot pri nas. Po tej plati ostajamo fenomeni, da igramo na tej ravni. Ti naši fantje so bili dvakrat na prestižnem olimpijskem turnirju, ne vem kolikokrat že v skupini A svetovnega prvenstva, res smo lahko ponosni in trudimo se, da bo tako tudi ostalo.«

Kaj pa odsotnost Anžeta Kopitarja na tem prvenstvu, kako se ozirate k njej?

»Teh 90 in več tekem v sezoni NHL je pri njem pustilo posledice. Poškodbe, ki jih je staknil, zdaj sicer niso grozne, so pa dolgoročno lahko nevarne. Zdaj bo potreboval počitek in potem umirjeno pripravo za naslednjo sezono.«

Kako gledate na samo prizorišče? Spominjam se, da ste bili v Rigi tistega leta 2006 kot gledalec, nato pa po vrnitvi domov doživljali prav posebne hokejske trenutke: sin Anže je vstopil v sanjski svet NHL, vi pa ste na trenerski klopi uspešno začeli zgodbo Jesenic kot prvega tujega kluba v razširjeni avstrijski ligi ...

»Riga je lepo mesto, to sem pri priči opazil. Tudi nad dvorano ni pripomb. Latvija je hokejska dežela, njeni reprezentanti igrajo pri uglednih klubih na tujem. Nam ne preostane drugega, kot da ohranjamo zbranost na sleherni tekmi. Prvi dve s Švico in Kanado bosta res zahtevni. In le upam, da jo bomo do konca pripravljalnega obdobja in nato na samem prvenstvu odnesli brez poškodb.«

Za konec skočiva še malo zunaj hokejskih tirnic: igralcem ste namenjali dva prosta dneva na teden. Kaj ste vi počeli takrat, kako ste se sprostili?

»Uf, malo še razmišljaš o vsem skupaj, torej pripravah in prvenstvu. Zdaj pa ko je sin Gašper tukaj (po novem zadolžen za video analize pri reprezentanci, o. p.), sva se odpravila na golf. Tudi ta zadnji petek po prihodu iz Budimpešte sva s palico v roki udarjala žogice in uživala na igrišču.«