Poljub, Ula: Poletje prebolevanja

Poletje se mi vedno zdi en tak kos leta, v katerem se da odložiti bolečino. Ali pa si jo malo po najstniško in na »all in« zadati in spisati, na novo. Zakaj pa ne. Yolo, Uli. Yolo, lajf.



Letošnje leto je s svojim turbuletnim in nekonsistentnim sistemom že tako pošpikalo in prepihalo na vse strani, da se zdi, da se je v pol leta zgodilo vse, kar se je namenilo zgoditi v letu – in da bi se od zdaj naprej tja do decembra, ko bomo - kaj pa veš, morda v lockdownih spet odštevali do 00.00, lahko samo crkljali, se tolažili, hranili, kaj vrgli v smeti, kaj novega ustvarili (ampak brez pričakovanj, brez pričakovanj, brez pričakovanj) se objemali in odboleli.

