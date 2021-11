Finalist šova Slovenija ima talent razkril ganljivo zgodbo in osvojil srca gledalcev

Predzadnjo polfinalno oddajo šova Slovenija ima talent je odprl Matic Klemenc, ki je repal v prostem slogu. Besede, ki jih je moral uporabiti v pesmi, so mu tokrat določili gledalci. Nadaljevali sta plesalki Suzana in Julija, mati in hči, ki sta s svojo kemijo žirante ganili do solz.

Tereza Kavka je navdušila vse s pesmijo All by Myself, Miro Gavrič pa je s skakanjem s kolebnico marsikoga pustil odprtih ust. Pevski zbor medicinskih sester La Vita je tokrat nastopil s pomenljivo pesmijo Angeli živijo. Kot so razkrile, jim je bilo takrat, ko se je pojavil koronavirus, izredno težko. Zborovodkinja je celo dvomila, da se bo zbor obdržal, A k sreči so lahko nato nadaljevale vaje in zbrale pogum za nastop pred vso Slovenijo.

Dino Petrić, ki je odraščal na Hvaru, je gledalce in žirante ganil z resnično zgodbo iz otroštva. Povedal je, da je njegova družina v požaru izgubila praktično vse. Ko se je želel vpisati v glasbeno šolo, si tega žal niso mogli privoščiti. Nato je s pomočjo brata razvil ljubezen do petja. Tudi tokrat je nastopil s slovensko pesmijo, in sicer je izbral skladbo Ko si na tleh zasedbe Pop Design.

Največ glasov je dobili Dino , ki se je uvrstil direktno v finale. Žiranti so se za drugo mesto v finalu odločali med pevski zborom La Vita ter Suzano in Julijo, a sta ju mati in hči nekoliko bolj navdušili. Četverica se je medicinskim sestram zahvalila za njihov trud, a kot so vsi poudarjali, so poslušali svoja srca in glas podelili plesalkama.