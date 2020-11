Poglejte, kako je završalo v oddaji na RTV (VIDEO)

V oddaji Zadnja beseda!, v kateri so sodelovale Katarina Kresal, Jadranka Juras in Milena Miklavčič, je beseda tekla tudi o upravičenosti 780-milijonske investicije v Slovenski vojski. Tema ni pereča samo v slovenski javnosti, ampak je zaradi nje završalo tudi med komentatorkama v oddaji.



Miklavčičeva pa je opozorila še na en drug problem, ki je po njenem mnenju povezan z vojsko. »Mene moti še to, da tudi po drugi razpravi v parlamentu vojaki ne bodo mogli iti na meje, denimo na slovensko-hrvaško mejo. Še ena stvar je skrajno pokvarjena in populistična, to je pa dejstvo, da se govori o tem, da če bo za vojsko, ne bo za bolnišnice in domove za starejše.« Dodala je še, da se tudi prej ni namenjal denar za zdravstvo in domove.



»Mene pa zanima, od koga ste vi ogroženi, gospa Milena, da bi vojska morala it na mejo, kdo nas napada?« se je razburila Jurasova in zahtevala konkreten odgovor. Miklavčičeva ji je odvrnila, da se na slovensko-hrvaški meji dogaja marsikaj in da bi bilo po njenem mnenju prav, da bi vojska priskočila na pomoč policiji pri obvladovanju nezakonitih migracij.



Kresalova je na tej točki opozorila na mešanje vojaških in policijskih obvestil ter poudarila, da bi bilo postavljanje vojakov na mejo s prijateljsko državo povsem nespametno in neprimerno.